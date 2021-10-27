Tarsus Gazipaşa Mahallesi'nin Bir Caddesi Daha Büyükşehir Tarafından Asfaltlandı

GAZİPAŞA, ANTALYA (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü çalışmalarla vatandaşları konforlu yollarla buluşturuyor. 13 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla hareket ederek asfalt atağını sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus kent merkezindeki faaliyetleri de aralıksız devam ediyor. Ekiplerin Tarsus'taki yeni çalışma noktası Gazipaşa Mahallesi'ndeki Şehitler Caddesi oldu.

Gazipaşa Mahallesi'nin sorunları bir bir ortadan kaldırılıyor

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım ekipleri, Tarsus'un dezavantajlı mahalleleri arasında bulunan Gazipaşa Mahallesi'ndeki sorunları bir bir ortadan kaldırmaya devam ediyor. Ekipler, geçtiğimiz aylarda mahallenin ana arteri konumundaki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yağmur suyu tahliye çalışması ve yol düzenleme işleminin ardından sıcak asfalt dökümü yapmıştı.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden sonra mahallenin demiryollarına paralel olarak uzanan 500 metre uzunluğundaki Şehitler Caddesi'ne geçen ekipler, burada da altyapı eksiklerinin giderilmesinin ardından kaldırım döşeme ve sıcak asfaltla kaplama çalışmalarını tamamladı. Yaz aylarında toz, yağışlı havalarda ise sürekli su birikintisi oluşmasından dolayı vatandaşların şikayetlerine neden olan Şehitler Caddesi'ndeki çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

"25 yıl sonra altyapısıyla beraber harika bir yol yapıldı"

Mahalle Muhtarı Aydın Kızıltaş, Mehmet Akif Ersoy ile Şehitler Caddesi'nde altyapı ve üstyapı konusunda önemli sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Şehitler Caddesi'nde yukarıdan aşağıya kadar sular akıyordu ve birikiyordu. Buradan araçlar ve insanlar geçemiyordu. 25 yıl aradan sonra altyapısıyla beraber harika bir yol yapıldı. Burada halkımız çile çekiyordu. Ben de onlardan biriyim. Bu yollarımız yapıldı, çalışmalarımız devam ediyor. Büyükşehir'e, Vahap Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Burada emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yani gerçekten de güzel hizmetler alıyoruz. Vatandaş da memnun" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ekrem Bilece de yapılan yolu 'Çok güzel olmuş' cümlesiyle değerlendirirken, "Burada pislik içinden geçilmiyordu. Yağmur yağdığında su birikiyordu, insanlar geçemiyordu" dedi.

Yayın Tarihi: 27. 10. 2021 09: 02: 41

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