TARSUS, MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde bulunan ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Tarsus Doğa Parkı yenileniyor. Doğa Parkı yenileme işlemleri dolayısıyla 1-23 Kasım arası ziyarete kapalı olacak.

Ziyaretçilerin kullanımı için kafeterya yapılıyor

Tadilat kapsamında, ziyaretçilerin kabul edildiği dış kapı daha modern ve işlevsel hale getirilecek. Ayrıca gezi sırasında ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve kaliteli zaman geçirebilmeleri adına kafeterya yapılacak. Söz konusu işlemlerden dolayı Tarsus Doğa Parkı'na 1-23 Kasım'da ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Yayın Tarihi: 31. 10. 2021 08: 55: 00

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