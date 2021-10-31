Tarsus Doğa Parkı yenileme çalışmalarından dolayı ziyarete kapalı olacak - Haberler
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Tarsus Doğa Parkı yenileme çalışmalarından dolayı ziyarete kapalı olacak

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Tarsus Doğa Parkı yenileme çalışmalarından dolayı ziyarete kapalı olacak

Doğu Akdeniz'in en büyük hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nın, yenileme çalışmalarından dolayı 1-23 Kasım'da ziyarete kapalı olacağı bildirildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'in en büyük hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nın, yenileme çalışmalarından dolayı 1-23 Kasım'da ziyarete kapalı olacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Tarsus Doğa Parkı'nda yenileme çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar kapsamında Tarsus ilçesindeki doğa parkının dış kapısı yenilenecek, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve kaliteli zaman geçirebilmeleri için kafeterya yapılacak.

Söz konusu çalışmalardan dolayı Tarsus Doğa Parkı'na 1-23 Kasım'da ziyaretçi kabul edilmeyecek.???????

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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