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Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkıp tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkıp tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Aşağı Çiyanlı köyü ile Tozlu köyü arasındaki yolda meydana geldi. M.P. idaresindeki 80 ACJ 205 plakalı otomobil yolda seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araç önce yol kenarındaki beton sulama kanalına çarptı ardından da tarlaya savrularak durabildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan M.P. olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılarak olay yerinde bekleyen ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - OSMANİYE

Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

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