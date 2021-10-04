Tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Sivas'ta önünde seyreden otomobile çarpan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta önünde seyreden otomobile çarpan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Hafik ilçesi Durulmuş köyü mevkiinde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 50 EZ 092 plakalı BMV marka otomobil aynı yönde seyreden Ç.K. yönetimindeki 58 FK 802 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çaptı. 50 EZ 092 plakalı otomobilin sürücüsü çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Kazada E.K. ile Y.K.i yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve Jandarma ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Freni patlayan kamyonet iki otomobili de beraberinde sürükledi

İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Freni patlayan kamyonet iki otomobili de beraberinde sürükledi

 Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kaza yaptı 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kaza yaptı 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Mustafa Varank Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Kubilay Aka Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Fatih Terim Güven Yalçın Mehmet Topal Hamza Hamzaoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 18:22:56. #1.17#