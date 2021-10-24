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Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can verdi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan adam olay yerinde hayatını kaybetti.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesinde saat: 13.15 sıralarında Kaya Dursun (57) isimli çiftçi kendisine ait 45 M 4240 plakalı traktör ile tarlasında çalıştığı esnada bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kaya Dursun devrilen traktörünün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can verdi

Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can verdi

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