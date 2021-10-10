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TARLADAN MİLLİ TAKIMA UZANAN BAŞARI ÖYKÜSÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde çiftçilik yapan ailesine tarlada yardım eden, boş vakitlerinde de Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'na hazırlanarak birinci olan Cemile Aykoç (17), Tayland'da Türkiye'yi temsil edecek.

MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde çiftçilik yapan ailesine tarlada yardım eden, boş vakitlerinde de Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'na hazırlanarak birinci olan Cemile Aykoç (17), Tayland'da Türkiye'yi temsil edecek. Yaz boyunca üzüm hasadı yapan Aykoç Üzüm sepetlerini taşırken, kesim işlerini yaparken, antrenman yapmış oluyorum dedi.

Şehzadeler ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan lise son sınıf öğrencisi Cemile Aykoç, sınıf arkadaşlarının tavsiyesiyle 4 yıl önce muaythai sporu ile tanıştı. Antrenmanlarını eksiksiz sürdüren Aykoç, haziran ayında Aydın'da yapılan Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'na katılarak 67 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Aykoç, bu yıl aralık ayında Tayland'da düzenlenecek dünya gençler şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdüren Aykoç, bir yandan da tarlada çalışarak çiftçilik yapan ailesine destek oluyor.

Türkiye şampiyonu olmasının ailesini gururlandığını belirten Aykoç, şunları söyledi

Bu yıl yapılan Türkiye Muaythai Şampiyonası milli takım seçmelerinde 67 kiloda 1'inci oldum. Bu benim ve ailem için çok gurur verici oldu. Manisa ilimizin de adını duyurmuş oldum. Bu sporu 4 yıldır yapıyorum. Bu yıl ilk defa şampiyon oldum dedi.

Yaz ayı boyunca bağda üzüm hasadı yapan Aykoç, Aileme yardımcı olmak için yaz aylarında tarlada çalışıyorum. Şimdi de hafta sonu boş oldukça. Zor ama faydası da oluyor. Çünkü üzüm sepetlerini taşırken, kesim işlerini yaparken, antrenman yapmış oluyorum. Antrenmanlarımı hiç aksatmadım. Hedefim; aralık ayında Tayland'da düzenlenecek dünya şampiyonasında birinci olmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve bayrağımızı dalgalandırmak diye konuştu.

TARLADAN MİLLİ TAKIMA UZANAN BAŞARI ÖYKÜSÜ

TARLADAN MİLLİ TAKIMA UZANAN BAŞARI ÖYKÜSÜ

TARLADAN MİLLİ TAKIMA UZANAN BAŞARI ÖYKÜSÜ

TARLADAN MİLLİ TAKIMA UZANAN BAŞARI ÖYKÜSÜ
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