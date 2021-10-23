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Tarlada uyuşturucu yetiştirip satmak isteyenlere suçüstü

Demirören Haber Ajansı / Murat Sözeri - Haberler | Güncel
Tarlada uyuşturucu yetiştirip satmak isteyenlere suçüstü

MERSİN'in Mut ilçesinde, ekim yaptıkları tarladan elde ettikleri uyuşturucuyu satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

MERSİN'in Mut ilçesinde, ekim yaptıkları tarladan elde ettikleri uyuşturucuyu satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde esrar bulunan ve satmak için müşteri arayan 2 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takip ve araştırma sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilere operasyon düzenleyen ekipler, araçla uyuşturucu sevk ettikleri sırada yakaladı. Şüphelilerin aracı ve ekim yaptıkları tarlada arama yapan ekipler; 33 kilo 977 gram esrar, 1276 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirdi. Jandarmadaki işlemleri tamamladıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Tarlada uyuşturucu yetiştirip satmak isteyenlere suçüstü

Tarlada uyuşturucu yetiştirip satmak isteyenlere suçüstü

Demirören Haber Ajansı / Murat Sözeri - Son Dakika Haberleri
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