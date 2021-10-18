Tarla Bitkileri Bölümünü Yeni Çeşit Tescili İçin Kutluyoruz 20-04-2021 - Haberler
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Tarla Bitkileri Bölümünü Yeni Çeşit Tescili İçin Kutluyoruz 20-04-2021

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Tarla Bitkileri Bölümünü Yeni Çeşit Tescili İçin Kutluyoruz 20-04-2021

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan ORAK'ın ıslahçısı olduğu Koca Fiğ (Vicia narbonensis L. ) çeşidi, T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından 12. 04.

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan ORAK'ın ıslahçısı olduğu Koca Fiğ (Vicia narbonensis L. ) çeşidi, T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından 12. 04. 2021 tarihinde yapılan Çayır Mera ve Yem Bitkileri Tescil Komitesi Toplantısında 'NKÜ Süleymanpaşa' adıyla tescil edilmiştir.

Ülkemizin önemli baklagil yembitkileri arasında yer alan koca fiğ ile ilgili çalışmalar 1998 yılında başlamış olup, 2018 yılında tescil başvurusu yapılmıştır. Çoğunlukla kışlık olarak ekilen, kaliteli ot ve tane verimine sahip olan, ülkemiz kaba yem ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere geliştirilerek tescil edilen koca fiğ çeşidimizin, gittikçe önemi artan sertifikalı yerli tohumluk ihtiyacının karşılaması açısından, Bölge ve Ülke Tarımı ile üreticilerimize hayırlı olmasını dileriz.

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