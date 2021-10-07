Tarımda drone teknolojisi yaygınlaşıyor

İlaç atmak için kullanılan traktörler tarih oluyor

BURSA - Hayatın birçok alanında kullanılmaya başlanan drone teknolojisi tarım alanlarında da yaygınlaşıyor.

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda tanıtımı yapılan droneler, teknoloji ile tarım yapmak isteyen çiftçilerin ilgisini çekiyor. 10 litre ile 30 litreye kadar ilaç alabilen droneler, zamandan tasarruf etmek ve ilaç tasarrufu yapmak isteyen çiftçiler tarafından tercih ediliyor. 20 litre ilaç alan bir drone 10 dakika gibi kısa bir zamanda 20 dekar araziyi ilaçlıyor. Firma yetkilisi Berkay Dağlı, baba mesleği olan çiftçiliği devam ettirdiklerini ifade ederek, "Bunun yanı sıra yeni dönemde tarımda teknolojiye yönelik hareket etmek istediğimiz için, tarım dronelerinin distribütörlüğünü aldık ve Türkiye'ye getirdik. Yaklaşık 2 yıldır kendi arazilerimizde kullanıyoruz. Bu cihazların yüzde 30'a yakın ilaç tasarrufu sağladığını biliyoruz. Onun yanında arazide tekerlek izi kayıplarımız vardı, onları kaldırmış olduk. Ayrıca bu cihazları biz Türkiye'yi getirirken, yedek parça ve servis ağımızı da ona göre oluşturduk" dedi.

Berkay Dağlı, "20 litre ilaç alan bir drone, 10 dakikada 20 dekar arazinin ilaçlamasını yapıyor. Bunu çiftçi traktör ile yapmaya kalktığında, bir ilaçlama aracının 800 litre ilaçla atabildiği azami yer 40 dekar. Zaman tasarrufundan söz edersek, 800 litrelik bir taralın (ilaç makinesi) dolum süresi 35 ile 40 dakika arasındadır. Çiftçi taral makinesini doldurmak için beklerken, o kişinin yapabileceği 40 dekarlık ilaçlamayı bu drone o süre içinde yapabiliyor. Bunun yanı sıra traktörle biz ilaç atacağımız yere drone ile atarken, iş gücünden ve yakıttan da tasarruf etmiş oluyoruz. Tarlada ilaç atacak traktöre ilaç taşımak için de ayrıca bir araca ihtiyaç duyuluyordu, ama drone sayesinde bu da ortadan kalmış oldu" diye konuştu.

Bu sezon Balıkesir ve çevre illerle beraber Trakya bölgesine satışlar yaptıklarını vurgulayan Berkay Dağlı, "İnsanlar bunlardan memnun kalıyor. Ayrıca alan kişiler dışarıya da hizmet sunabiliyor. Bu cihazların daha fazla yaygınlaşacağını elbette düşünüyoruz. Bunu kullanan vatandaşlardan ricamız, rüzgarlı havalarda uçurmamalarıdır. Çünkü bir başkasını zarar verirse bir anlamı olmaz" dedi.

Dağlı, "Droneleri kullanan çiftçilerimiz, artık traktörlerini bir nevi garaja kaldırmış durumdalar. Traktörler işlem yapmak eski nesilde kaldı. Yeni nesil otonom düzeni kullanmayan çiftçilerimiz ilaç atmakta zorlanıyor. Drone her işini kendi yapabiliyor. Çiftçimiz gölgede otururken ilaçlama yapabiliyor. Artık traktörlere ilaç atmakta iş kalmadı. Drone cihazlarının fiyatı 24 bin ila 35 bin dolar arasında değişiyor" dedi.