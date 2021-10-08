Tarım ve Orman Bakanlığının,

SAMSUN (Habermetre) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, DSİ Samsun Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, program kapsamında eğitimlerin 2 gün boyunca süreceğini söyledi.

Eğitimin ardından danışmanların kadın girişimcilerle sürekli diyalog halinde olacağını dile getiren Işıkgece, "Kız Kardeşim Projesi ile kız kardeşlerimize üretim, tarım, faydalı ürünlerimiz, biyoçeşitliliğimizi gelecek kuşaklara aktarmayla ilgili özel eğitim veriyoruz. Ürünün tarladan marketlere, raflara ve satışa kadar olan yolculuğunda kız kardeşlerimizin eksik kaldığı, geliştirilmesi gereken noktalarıyla ilgili eğitim başlıklarımız var. Bunun içinde finansal okur yazarlık, dijital ortamda ürünün nasıl pazarlanacağı da var, reyonlara nasıl ulaşacağı, hijyen konusu, etiket mevzuatı ve barkod bilgileri de var. Yani ürünün tarladan reyona yolculuğunda eksik kalan bilgilerin tamamlanması eğitiminden geçiriyoruz. " dedi.

Projeyi Türkiye'de birçok ilde yürüttüklerini anlatan Işıkgece, şöyle devam etti: "Samsun, 8'inci ilimiz. Şimdiye kadar 400 kadar kadınımıza eğitim verdik. Gelecek haftalarda Tarım ve Orman Bakanımızın öncülüğünde İzmir'de 10'uncu il olarak yürürlüğe 15 Ekim Dünya Çiftçiler Günü'nde almış olacağız. Burada fuar organizasyonu da yapacağız. Kız kardeşlerimiz yaşadıkları illerden ürünlerini getirecekler, piyasadan satın almacıları çağıracağız ve onlarla buluşacaklar. Bu proje kapsamında her ilimize bir mentor ve danışman atıyoruz. Ürünün yolculuğunda bu danışmanlar, kız kardeşlerimizin yanında olacak. Yani onların ürünlerinin hak ettiği değere ulaşması için yardımda bulunacak. Tabii burada en çok emek kız kardeşlerimize ait. "

Işıkgece, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak projeye önem verdiklerini vurgulayarak, "Çünkü proje biyoçeşitliliğin korunması, sürdürülebilir tarım, kadınımızın emeğinin hak ettiği değere ulaşması ve ekonomisi açısından son derece önemli. Proje kapsamındaki illerimiz, olgunlaştıktan sonra yan bir iline kız kardeşlik yapacak. Büyüyerek bu ürünleri piyasalara sadece Türkiye'de değil, dünya pazarına nasıl getiririz diye hep birlikte uğraşacağız. " diye konuştu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam'ın da konuşma yaptığı toplantıda daha sonra Kız Kardeşim Projesi ile kırsaldaki kadın çiftçilerinin videoları izlendi, kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirildi. Işıkgece ile katılımcılar, ardından kadın kooperatiflerinin stantlarını gezdi. Kız Kardeşim Projesi Coca-Cola Vakfının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Habitat Derneği ile 2015 yılından bu yana devam ettirdiği Kız Kardeşim Projesi'nde kadınların, ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amaçlanıyor. Proje, Türkiye'de 81 ilde 100 binin üzerinde kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında 10 ilde bin kadın girişimciye müşteri ilişkileri ve satış, ürün sunum ve pazarlama teknikleri, gıda güvenliği ile lojistik, finansal okuryazarlık, sosyal medya ve internet reklamcılığı, etiketleme mevzuatı gibi konu başlıklarında eğitim verilmesi hedefleniyor.

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