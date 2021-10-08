Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti Aksaray Ziraat Odasında - Haberler
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Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti Aksaray Ziraat Odasında

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Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti Aksaray Ziraat Odasında

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir Aksaray'da Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

AKSARAY (İHA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir Aksaray'da Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Emin Koçak'la bir araya gelen Hasdemir, Aksaray'ın tarım ve hayvancılıkta parlayan bir yıldız olduğunu kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Aksaray'da Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ile bir araya geldi. Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı kentte çalışmalar hakkında bilgiler alan Hasdemir, Aksaray'ın sektör bazında ciddi gelişmeler ve ciddi kalite artışıyla hızla ilerlediğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tüm illerde olduğu gibi Aksaray'ı da yakından takip ederek gerekli tüm çalışmaları yaptıklarına değinen Hasdemir, görüşmelerin ardından Ziraat Odası Başkanlığını gezdi. Ziraat Odası Başkanlığı tarafından açılan tarım markette de incelemeler yapan Hasdemir, Başkan Koçak'ı tebrik ederek yerel ürünlerin uygun fiyatlara sunulduğu marketin açılmasının vatandaşlara ekstra bir hizmet olduğunu kaydetti.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise Aksaray'ın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirterek Ziraat Odası olarak hem üreticiler hem de tüketiciler baz alınarak her iki tarafından maddi manevi korunması sağlanarak çalışmalar yapıldığını ifade etti. - AKSARAY

Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti Aksaray Ziraat Odasında

Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti Aksaray Ziraat Odasında

Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti Aksaray Ziraat Odasında

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Haber: Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti Aksaray Ziraat Odasında - Haberler
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