TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI SAYIN AKİF ÖZKALDI'NIN DENİZLİ İLİ ZİYARET PROGRAMI - Haberler
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI SAYIN AKİF ÖZKALDI'NIN DENİZLİ İLİ ZİYARET PROGRAMI

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI SAYIN AKİF ÖZKALDI'NIN DENİZLİ İLİ ZİYARET PROGRAMI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞIBAKAN YARDIMCISI SAYIN AKİF ÖZKALDI'NINDENİZLİ İLİ ZİYARET PROGRAMI14 EKİM 2021 PERŞEMBE08. 45- 09. 00 : Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi - Denizli Polisevi09. 00 - 12. 00 : Bakanlık Bağlı Birimleri ile ToplantıYer : Denizli Polisevi12. 00 - 13.

DENİZLİ (Habermetre) - TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

BAKAN YARDIMCISI SAYIN AKİF ÖZKALDI'NIN

DENİZLİ İLİ ZİYARET PROGRAMI

14 EKİM 2021 PERŞEMBE

08. 45- 09. 00 : Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi - Denizli Polisevi

09. 00 - 12. 00 : Bakanlık Bağlı Birimleri ile Toplantı

Yer : Denizli Polisevi

12. 00 - 13. 30 : Serbest Zaman

13. 30 - 14. 00 : Polisevi - Eraslan Tarım (Soğukhava Deposu-Pamukkale)

14. 00 - 14. 30 : Eraslan Tarım Soğukhava Deposunu Ziyaret

14. 30 - 15. 00 : Eraslan Tarım Soğukhava Deposu - Karakurt Köyü Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Sahası

15. 00 - 15. 30 : Karakurt Köyü Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Sahasında İnceleme ve Fidan Dikimi

15. 30 - 15. 45 : Karakurt Köyü Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Sahası - Denizli Arıtma Tesisi

15. 45 - 16. 15 : Denizli Arıtma Tesisinde Brifing

16. 15 - 17. 00 : Arıtma Tesisi İnşaatı İşinde İnceleme

17. 00 - 17. 15 : Arıtma Tesisi İnşaatı - Honaz Dağı Milli Parkı Ziyaretçi Tanıtım Merkezi

17. 15 - 18. 00 : Honaz Dağı Milli Parkı Ziyaretçi Tanıtım Merkezinde İnceleme

18. 00 - ………. . : Honaz Dağı Milli Parkı Ziyaretçi Tanıtım Merkezi -Denizli'den Ayrılış

(Saatlendirme ve programın aynen veya değiştirilerek uygulanması Sayın Bakan Yardımcımızın emirlerine maruzdur. )

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Haber: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI SAYIN AKİF ÖZKALDI'NIN DENİZLİ İLİ ZİYARET PROGRAMI - Haberler
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