TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI SAYIN AKİF ÖZKALDI'NIN DENİZLİ İLİ ZİYARET PROGRAMI
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞIBAKAN YARDIMCISI SAYIN AKİF ÖZKALDI'NINDENİZLİ İLİ ZİYARET PROGRAMI14 EKİM 2021 PERŞEMBE08. 45- 09. 00 : Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi - Denizli Polisevi09. 00 - 12. 00 : Bakanlık Bağlı Birimleri ile ToplantıYer : Denizli Polisevi12. 00 - 13.
DENİZLİ (Habermetre) - TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
BAKAN YARDIMCISI SAYIN AKİF ÖZKALDI'NIN
DENİZLİ İLİ ZİYARET PROGRAMI
14 EKİM 2021 PERŞEMBE
08. 45- 09. 00 : Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi - Denizli Polisevi
09. 00 - 12. 00 : Bakanlık Bağlı Birimleri ile Toplantı
Yer : Denizli Polisevi
12. 00 - 13. 30 : Serbest Zaman
13. 30 - 14. 00 : Polisevi - Eraslan Tarım (Soğukhava Deposu-Pamukkale)
14. 00 - 14. 30 : Eraslan Tarım Soğukhava Deposunu Ziyaret
14. 30 - 15. 00 : Eraslan Tarım Soğukhava Deposu - Karakurt Köyü Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Sahası
15. 00 - 15. 30 : Karakurt Köyü Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Sahasında İnceleme ve Fidan Dikimi
15. 30 - 15. 45 : Karakurt Köyü Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Sahası - Denizli Arıtma Tesisi
15. 45 - 16. 15 : Denizli Arıtma Tesisinde Brifing
16. 15 - 17. 00 : Arıtma Tesisi İnşaatı İşinde İnceleme
17. 00 - 17. 15 : Arıtma Tesisi İnşaatı - Honaz Dağı Milli Parkı Ziyaretçi Tanıtım Merkezi
17. 15 - 18. 00 : Honaz Dağı Milli Parkı Ziyaretçi Tanıtım Merkezinde İnceleme
18. 00 - ………. . : Honaz Dağı Milli Parkı Ziyaretçi Tanıtım Merkezi -Denizli'den Ayrılış
(Saatlendirme ve programın aynen veya değiştirilerek uygulanması Sayın Bakan Yardımcımızın emirlerine maruzdur. )