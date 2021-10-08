Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli İlimizde

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, Elektronik Hayvan Takip Sistemi açılışı ile birlikte bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere ilimizi ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli'nin Karaman ziyaret programı CHS Tarım ve Hayvancılık A. Ş'nin Hayvan Takip sistemi açılışı ile başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan buradaki program, proje tanıtımını içeren video gösteriminin ardından protokol konuşmaları ile devam etti.

Elektronik Hayvan Takip Sisteminin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Vali Mehmet Alpaslan Işık, "Türkçenin ve Türk dilinin başkenti Yunus Emre'nin memleketi Atatürk'ün ata diyarı ve aynı zamanda sizin de ata diyarınız olan Karaman hoş geldiniz diyorum. Ekonomisi tarıma, hayvancılığa, tarıma dayalı sanayisi olan Karaman'ın ekonomisinin gelişmesi ve büyümesinde bakanlığınızın çok büyük destekleri vardır. Başta zatı aliniz olmak üzere Bakanlık merkez teşkilatının, bölge müdürlüklerimizin ve il müdürlüğü personelimizin çiftçilerimize yapmış oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bununla birlikte Elektronik hayvan takip siteminin lansmanını ilimizde yapmanızdan dolayı da ayrıca şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Elektronik Hayvan Takip Sistemi'ni Karaman'dan tüm Türkiye'ye tanıttıklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Bakan Pakdemirli; "Bakanlık olarak, ülkemiz tarımını geliştirmek ve üreticimize yeni projeleri sunmak için durmadan, dinlenmeden çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bugün de, üzerinde uzun süredir çalıştığımız ve ülkemiz hayvancılığının geleceği için oldukça önemli bir projeyi, Elektronik Hayvan Takip Sistemi'ni Karaman'dan tüm Türkiye'ye tanıtıyoruz. Hayvancılığımıza sınıf atlatacak, teknoloji ve inovasyonu üretimle buluşturacak bu projenin, sektöre ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.

Son 3 yılda büyükbaş hayvan varlığımız yüzde 13 artışla, 18, 3 milyon başa yükselerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Küçükbaş hayvan varlığımız ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 29 artışla, 57, 3 milyon başa ulaşarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Gururla söylüyorum, bugün Türkiye; küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci, büyükbaş sayısında ikinci sırada. Yetiştiricimizin gayreti, bizlerin desteği ve Allah'ın bereketiyle ulaştığımız bu seviyeyi, yeni projelerle inşallah daha da yukarılara taşıyacağız. Tabi üretimdeki bu gelişmeler, hayvancılık ihracatımıza da olumlu yansımaya devam ediyor. Canlı hayvan ve hayvansal ürün dış ticaretinde; 2019'da 585 milyon dolar olan dış ticaret fazlasını, 2020 yılında 727 milyon dolara çıkardık. 2021 yılının ilk 8 ayında ise 2020 yılının tamamını geride bırakarak 887 milyon dolara ulaştırdık.

Tarım ve hayvancılıktaki gelişme sadece destekle ve hibeyle olmayacağını, sektördeki gelişmenin devamı isteniyorsa, doğru planlamaya, yerli üretime ve en önemlisi de bilgi ve inovasyona ağırlık vermek zorunda olduklarının altını çizen Pakdemirli: "Bildiğiniz gibi 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde; 15 yıl aradan sonra 3. Tarım Orman Şürası'nı düzenledik. Yine Cumhuriyet tarihimizin ilk Su Şurası çalışmalarında ise sona geldik. Tarım Orman şurasında, dijitalleşme, teknoloji kullanımı ve Ar-Ge öne çıkan konuların başında yer alıyor. Son 3 yılda tarımda teknolojinin ve dijitalleşmenin önünü açan çok sayıda marka projeyi hayata geçirdik. Tarımın geleceğinde, bilgi, inovasyon ve teknolojinin olacağını çok iyi biliyoruz. O nedenle geleceğin tarımına şimdiden kendimizi hazırlıyor, üretimi teknolojiyle daha fazla buluşturmaya gayret ediyoruz dedi.

Bakan Pakdemirli konuşmasının devamında; "Hayvancılık zor bir iş. Hayvancılık yönetimi de hem işletme bazında, hem de ülke genelinde, üretim, yönetim ve hayvan hareketlerinin giderek karmaşık hale gelmesinden dolayı oldukça zor bir iş haline geldi. Bütün bu zorluklar içinde; yetiştiricinin, daha karlı bir faaliyet yapması için, hayvanlarının durumunu ve sağlığını takip etmesi gerekiyor. İlgili veteriner hekimin; sürü genelini ve her bir hayvanın sağlık, gebelik ve nakil durumunu bilmesi gerekiyor. Bakanlık birimlerinin ise; hayvanların işletmede olup olmadığını, aşı durumunu, karantina durumunu, işletmedeki, ilçedeki, ildeki hayvanların sayısını, gebelik, kızgınlık, tohumlama gibi tüm süreçleri bilmesi ve aksadığında gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Çünkü hayvanlarınızın sağlık durumunu, gebelik durumunu, nerde olduğunu ve sürünün genel halini bilmeden hayvancılığı yönetemeyiz, verimi artıramayız, hayvan sağlığını yönetemeyiz. İşte Elektronik Hayvan Takip Sistemi, hayvanınızın nerde olduğunu, beslenip beslenmediğini, doğum, gebelik, kızgınlık gibi biyolojik durumlarının ne olduğunu takip eden ve ilgililere bildiren bir sistemdir. Bu sistem, aldığı bilgilerle içindeki yerli yazılımımızla değerlendirip, yorumlayıp daha sağlıklı, daha verimli ve daha kontrollü bir işletmecilik yapmak için hayvanın sahibine, Sorumlu Veteriner Hekime ve Bakanlık görevlilerine bilgi ve uyarı veren bir sistemdir. İşte kısaca özetlemeye çalıştığım Elektronik Hayvan Takip Sistemi; tüm bu işleri ve çok daha fazlasını yapabilen Milli-Yerli, Bize ait ve Bizim ürettiğimiz bir sistemdir. Bu sistem bizimdir, verileri bizimdir, güvenlik ile ilgili tüm tedbirler alınmıştır.

Proje sonucunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde, bu sistemin uygulandığı hayvancılık işletmelerinde; Süt veriminde yüzde 25 artış, Buzağı veriminde yüzde 20 artış ve Sağlık giderlerinde yüzde 15 azalış tespit edilmiştir. Eğer bu sistemi sadece damızlık dişi hayvanlarımıza takabilirsek, ilave yem ve girdi kullanmadan yılda 1 milyon daha fazla buzağı, 2-3 milyon ton ilave süt elde edebiliriz. Yani her 100 Akıllı Küpe ilave 20 hayvan demek. Elde edilen verim ve hayvan sayısı ile sağlık giderlerinin azalmasını dahil ettiğimizde, bu teknolojinin yaygın kullanımı sonucunda ülke ekonomisine kısa vadede yıllık 5 milyar, orta vadede ise 10 milyar Lira katkı sunabiliriz" dedi.

Hayvan takip sisteminin kurulu olduğu 4 işletmeyle canlı bağlantıya geçerek işletmelerdeki hayvanları sistem üzerinden katılımcılarla birlikte izleyen ve sistemin işleyişini anlatan Bakan Pakdemirli; "Hayvan Takip Sistemi şu anda 5 ilimizde, toplam 400 büyükbaş hayvan üzerinde uygulamaya alınmış durumda. Ayrıca az öncede bahsettiğim gibi; ürettiğimiz teknolojiyi ve bu önemli değeri Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşmanın da heyecanını yaşıyorum. 2022 yılında Azerbaycan'da belirlenen lokasyonlarda 1. 000 adet hayvanda Yerli ve Milli Hayvan Takip Sistemimizi uygulayacağız. Birlikte birçok alanda kurduğumuz teknolojik işbirliğini, Tarım Teknolojileri transferi ile bir adım daha ileri götüreceğiz. Bu önemli projenin hayvancılık sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından ilimizin önde gelen firmalarından Şimşek bisküviye ait elma bahçesini ziyaret ederek elma toplama işlemi yapan işçilerle birlikte elma hasadına katıldı. Tarım ve Hayvancılık alanında hizmet veren sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği geniş katılımlı gerçekleşen toplantının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Karaman ziyaret programı kapsamında daha sonra ilimiz Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyünü ziyaret ederek ilimiz ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan coğrafi tescili divle obruk peynirinin muhafaza edildiği mağarada incelemelerde bulundu. Türkiye ve Dünya da tanınan bir marka haline gelen obruk peynirinin oluşum süreci hakkında bilgiler alan Bakan Pakdemirli ziyaret ve incelemelerinin ardından ilimizden ayrıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri