Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Divle Obruk peynirinin üretildiği obruğa gitti - Haberler
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Divle Obruk peynirinin üretildiği obruğa gitti

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Divle Obruk peynirinin üretildiği obruğa gitti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Üçharman köyünde bulunan coğrafi işaret belgeli, "Türk rokforu" diye bilinen Divle Obruk peynirinin üretildiği obruğu gezdi.

KARAMAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Üçharman köyünde bulunan coğrafi işaret belgeli, "Türk rokforu" diye bilinen Divle Obruk peynirinin üretildiği obruğu gezdi.

Bakan Pakdemirli, köy içinde bulunan obruğun olduğu 36 metre derinliğindeki mağaraya Karaman Valisi Mehmet Alpaslan ile indi.

Daha sonra Bakan Pakdemirli, köylülerin ürettiği yöresel ürünleri inceledi.

Pakdemirli, yaptığı konuşmada, Türkiye coğrafyasının çok gizli lezzetleri barındırdığını söyledi.

Köyde çok güzel bir üretimin yapıldığını ifade eden Pakdemirli, "Daha önce bildiğim bir peynirdi. Özellikle nerede üretildiğini yerinde görmek için bölgeye geldim. Çok farklı bir ortamda, çok farklı bir üretim var. Burada çok güzel bir üretim yapılıyor. Özellikle bu köylülerimizin de bu peyniri yaparken yapmış oldukları çok ciddi bir çaba var. Emek, alın teri var. Bundan dolayı kendilerini kutluyorum." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Divle Obruk peynirinin üretildiği obruğa gitti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Divle Obruk peynirinin üretildiği obruğa gitti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Divle Obruk peynirinin üretildiği obruğa gitti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Divle Obruk peynirinin üretildiği obruğa gitti

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Divle Obruk peynirinin üretildiği obruğa gitti - Haberler
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