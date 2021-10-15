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Tarım ve hayvancılığının 'En'lerine plaket

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tarım ve hayvancılığının 'En'lerine plaket

Adıyaman Ticaret Borsası tarafından tarım ve hayvancılık alanında faaliyet yürüten ve fazla işlem yapan 3 kişiye plaket verdi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Ticaret Borsası tarafından tarım ve hayvancılık alanında faaliyet yürüten ve fazla işlem yapan 3 kişiye plaket verdi.

Adıyaman Ticaret Borsası Ekim ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirirken, tarımsal ve hayvansal faaliyet yürütenler kategorisinde işlem yapan En'ler belirlenip plaket verildi. Son 1 yıl içerisinde üyeleri arasında en çok işlem yapan ilk 3 üyeye plaket verildi.

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat tarafından plaketler sahiplerine verildi. Başkan Fırat, bu yeni uygulama ile Adıyamanlı iş insanlara moral vereceğini belirterek, "Bulundukları sektörde daha da başarılı işler yürütecekleri yeni dönemler içinde başarılar dilerim. Önümüzdeki süreçlerde farklı kategorilerde de En'lerimizi belirleyerek yine ödüllendirme ye devam edeceğiz" dedi.

Plaket alan Zeki Selçuk, Mustafa Koca ve İlhami Gelir plaket aldı. Ticaret Borsası personelleri arasında performans değerlendirmesinde Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Özoğul'a teşekkür belgesi verildi. - ADIYAMAN

Tarım ve hayvancılığının 'En'lerine plaket

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