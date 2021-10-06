Tarım sektörü Bursa'da buluştu

BURSA (Habermetre) - Türkiye'nin en büyük tarım ve hayvancılık fuarlarından biri olan Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı. Yüzlerce firma ve kurumun stant açtığı fuara Azerbaycan, Fas, Kenya, Etiyopya ve İran'dan 1000'in üzerinde iş insanının katılması bekleniyor. Fuarda Tarım ve Orman Bakanlığını da Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı temsil ediyor. Bursa'da açılan; 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı tarım sektörünü bir araya getirdi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Tarım ve hayvancılığın gelişmesi, yeni teknolojik gelişmelerle buluşması, ürün kalitesinin artırılması bakımından bu çifte fuarın üreticiler için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. " dedi.

Ulusal ve uluslararası ölçekte 150'nin üzerinde firmayı bir araya getiren fuarda Tarım ve Orman Bakanlığı da Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca kurulan stantta katılımcılarla buluşuyor.

Stant içerisinde bakanlığa bağlı; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü, Sakarya Mısır Araştırma Enstitü Müdürlüğü, Bursa Gıda Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü ve Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü de yer alıyor.

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının ziyaretçileri ağırladığı stantta, bakanlık temsilcileri bilgilendirme yapıyor ve sorunlara çözüm olanakları sağlıyor.

Tarım ve hayvancılık alanlarında yeni teknolojiler tanıtıldığı fuarlara Balkan ülkelerinin tamamından, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Fas, Tunus Cezayir, Kenya, Uganda, Senegal, Etiyopya ve İran'dan 1000'in üzerinde iş insanının katılması bekleniyor.

BURTARIM 2021 fuarları 9 Ekim Cumartesi gününe kadar TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açık kalacak. bursa tarım hayvancılık fuar tarım ve orman eğitim ve yayın

Habermetre - Son Dakika Haberleri