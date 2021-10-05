Doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerinde işleyerek veya işleterek kooperatiflerin yanı sıra Kooperatif Marketleri ile buluşturan Tarım Kredi Kooperatifi'nin fiyatları merak ediliyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi market fiyatları ne kadar?

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ NEDİR?

Ortaklarımızdan aldığımız doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerimizde işleyerek veya işleterek kooperatiflerimizin yanı sıra Kooperatif Marketlerimiz aracılığı ile tüketicilere ulaştırıyoruz.

Üreticimizin hakkını koruduğumuz gibi tüketicinin de hakkını koruyarak ucuz, kaliteli ve doğal ürünlerin hesaplı fiyatlara satışa sunulduğu marketlerimizde diğer çiftçi kooperatiflerinin ürünlerine de yer veriyoruz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İlk şubesini 2017'de açtığımız ve başlangıçta fiyat dengesi sağlamak amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanan Kooperatif Marketlerimizin, tüketicilere daha yaygın bir ağ ile hizmet sunabilmek adına yurt genelinde şube sayısını artırmaya devam ediyoruz.

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKET FİYATLARI NE KADAR?

ePTTAvm'de yer alan Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerinin fiyatları şu şekilde sıralanıyor: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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