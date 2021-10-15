Tarım işçisi kadınlar aşı ustası oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarım işçisi kadınlar aşı ustası oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

"Yapamazsınız, bu erkek işi" söylemlerine aldırış etmeyen tarım işçisi kadınlar, aldıkları kurs ile aşı ustası oldu.

ADIYAMAN (İHA) - "Yapamazsınız, bu erkek işi" söylemlerine aldırış etmeyen tarım işçisi kadınlar, aldıkları kurs ile aşı ustası oldu. Kadınlar daha önceki kazandıklarının iki katını kazanıyor.

Erkek işi olarak bilinen fidan aşı ustalığına kadınlar el attı. "Erkek işi" söylemlerine inat, kursa giden kadınlar şimdi Adıyaman'ın dört bir yanında aranan aşı ustası oldu. İlk etapta 4 kişi olan aşı ustası kadınları sayısı 12'ye çıktı. Adıyaman merkeze bağlı Bağpınar köyündeki fidanlıkta aşı yapan kadınlar, Adıyaman'ın çeşitli bölgelerinde fidanları aşılıyor. Kadınlar, aşıyı tutturma oranında da yüzde 95 gibi yüksek bir rakama ulaştı. Aşı ustası olarak kalifiye eleman olan kadınlar daha önce aldıkları yevmiyenin iki katına çalışıyor.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, kadınların her meslek grubuna el attığını dile getirerek, "Normalde erkeklerin yaptığı bir iş olarak bilinir ama ilimizde fidancılığın gelişmesiyle beraber, fidan yetiştiricilerimizin ve İl Müdürlüğümüzün desteği ile beraber kadınlarımız bu işin kursunu aldı. Düz tarım işçisi olan kadınlarımız aşı ustası oldu. Bu da nitelikli eleman vasfı demektir. Aranılan eleman vasfı demektir. Aşı tutturmak zordur, kadınlarımız bu konuda çok başarılı. Yüzde 95 aşı tutturma oranına sahipler ki bu da aşılamada çok yüksek bir rakamdır. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Hatice Güngör isimli aşı ustası, tarım işçisi olarak çalışırken, aldığı kurs sonrasında aşı ustası olarak çalışmaya başladığını belirterek, "Bize gitmeyin, yapamazsınız, bu erkek işi dediler ama biz istedik ve yaptık" dedi.

Yaptıkları aşıların tuttuğunu gördüklerinde çok mutlu olduklarını dile getiren Remziye Can ise "Zorluğu var ama ağaçlarımız yetiştikçe, aşılarımız tuttukça biz bu işten zevk alıyoruz. Hoşumuza gidiyor ve mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Emine Karakuş ise her mesleğin zorluğunun olduğunu ancak insan isterse ve öğrenirse hiçbir şeyin zor olmayacağını kaydetti.

Fidancılık İşletmesi Sahibi Zeynal Yılmaz da kadınların çoğu işi yaptıklarını belirterek, "Daha önce erkekler bu işi yapıyordu. Bu bacılarımız tarım işçisi olarak geldi. Biz bu kadınlarımıza eğitimler verdirdik. Şu an aşı ustası olarak çalışıyorlar" diye konuştu. - ADIYAMAN

Tarım işçisi kadınlar aşı ustası oldu

Tarım işçisi kadınlar aşı ustası oldu

Tarım işçisi kadınlar aşı ustası oldu

Tarım işçisi kadınlar aşı ustası oldu

Tarım işçisi kadınlar aşı ustası oldu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Devlet Bahçeli Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kubilay Aka İdo Tatlıses Deniz Akkaya Tamer Karadağlı
Spor Burak Elmas Fatih Terim Emre Belözoğlu Lewis Hamilton Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tarım işçisi kadınlar aşı ustası oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 10:18:53. #1.17#