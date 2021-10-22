Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Tilköyü yakınlarında tarım işçilerini taşıyan Hüseyin K. yönetimindeki 64 AAZ 633 plakalı minibüs yoldan çıkarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Kazada yaralanan 12 tarım işçisi, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
6 kişinin yaralandığı kazada devrilen minibüsün sürücüsü arka camı kırarak olay yerinden kaçtı

6 kişinin yaralandığı kazada devrilen minibüsün sürücüsü arka camı kırarak olay yerinden kaçtı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title