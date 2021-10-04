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Tarım ilçe müdürlüğü eski binasında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tarım ilçe müdürlüğü eski binasında korkutan yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eski tarım ilçe müdürlüğü binasında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, dumanlar Manavgat'ın üzerini kapladı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde eski tarım ilçe müdürlüğü binasında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, dumanlar Manavgat'ın üzerini kapladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi ekiplerinin anında müdahalesi sonucunda yangın başka binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın Gece saat 01.00 sıralarında Antalya Caddesi üzerinde bulunan Tarım İlçe Müdürlüğüne ait eski binalardan birinde başladı. Binanın ahşap çatısını tamamen kaplayan yangın, geceyi aydınlattı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler, yangına anında müdahalede bulunarak diğer binalara ve çevredeki evlere sıçramasını engelledi. Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yanan binanın çevresinde ve Antalya Caddesi üzerinde önlem alırken, TEDAŞ ekipleri de binaya giren enerji hatlarını kesti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ANTALYA

Tarım ilçe müdürlüğü eski binasında korkutan yangın

Tarım ilçe müdürlüğü eski binasında korkutan yangın

Tarım ilçe müdürlüğü eski binasında korkutan yangın

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