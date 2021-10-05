Tarım, hayvancılık, hibe destek ve yatırımlar toplantıda görüşüldü

SALİHLİ, MANİSA (Bültenler) - Bölgedeki tarım, hayvancılık, hibe destek ve yatırımlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunulan toplantının ardından Emirhacılı Mahallesi'ndeki Tarımsal Kalkınma Kooperatifi süt toplama merkezi yerinde incelenerek meclis üyelerine bilgiler aktarıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14 Eylül 2021 tarihli meclis toplantısına ait komisyon gündemi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Salihli Hizmet binasında toplantı düzenlendi. Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu ile Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları komisyonlarının 'Tarım ve Hayvancılık konularında, il genelinde ihtiyaç ve taleplerin yerinde incelenerek bir rapor haline getirilmesi ve bölgemizde tarım ve hayvancılığı kalkındırmak amacıyla hibe, destek ve yatırımlara katkı sağlanması amacıyla çalışmalar yapılması' ile ilgili raporu kapsamında gerçekleştirilen toplantı Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Salihli Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Orçun Abalı, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Salihli Belediyesi'nde görevli Ziraat Mühendisi Ömer Havan, Emirhacılı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İsmail Doğan, Emirhacılı Mahalle Muhtarı Mustafa Yüksel ile Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yer aldı.

Toplantıda bölgedeki tarım, hayvancılık, hibe destek ve yatırımlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Ardından Emirhacılı Mahallesi'ndeki Tarımsal Kalkınma Kooperatifi süt toplama merkezi yerinde incelenerek meclis üyelerine bilgiler aktarıldı.

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