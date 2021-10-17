Tarihi medresede üretilen keten gömlekler ilgi görüyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta tarihi Pervane Medresesi'nde üretilen ve üzerinde Sinop'a özgü motiflerin yer aldığı keten gömlekler yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Tarihi yapıdaki iş yerinde ketenden elbise, pano, çanta, şal, havlu, masa örtüsü gibi ürünler yapan Belgin Köklü, gelen talep üzerine gömlek dikmeye başladı.

Diktiği gömleklere Sinop'a özgü motifler de işleyen Köklü, gömleklere gösterilen ilgiden memnun.

Köklü, AA muhabirine, Sinop'a tatil için gelen erkek müşterilerin iş yerindeki keten ürünleri görünce kendisinden erkek gömleği istediklerini söyledi.

On altı yıldır keten dokuma işi yaptığını belirten Köklü, "Zamanla keten unutulmaya yüz tuttu ve keten ürünü de kalmadı. Keten kültürünü devam ettirmek için açtığım iş yerinde ketenle ilgili çeşitli kıyafetler ve hediyelik eşyalar sergiledim. Son zamanlarda havaların çok sıcak olması nedeniyle iş yerime gelen yerli ve yabancı erkek turistlerin keten gömlek talebi oldu. Keten gömlek dikmeye başladım. Keten gömlekte bulunan cep üzerine Sinop yöresine ait 'tırnak örneği' motifini işledim. Şu anda sosyal medya yoluyla da il dışından sipariş alıyorum. Erkek keten gömleğini el dokuması olarak üç günde dikiyorum. Keten pahalı bir bitki olması nedeniyle fiyatı 350 lira. Sosyal medyada sunduğum keten gömleklere talep arttı." dedi.

Köklü, doğal bir ürün olan ketenin kışın sıcak, yazın serin tutma özelliği olduğunu sözlerine ekledi.