Tarihi medresede üretilen keten gömlekler ilgi görüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarihi medresede üretilen keten gömlekler ilgi görüyor

AA / Kenan Türkseven - Haberler | Güncel
Tarihi medresede üretilen keten gömlekler ilgi görüyor

Sinop'ta tarihi Pervane Medresesi'nde üretilen ve üzerinde Sinop'a özgü motiflerin yer aldığı keten gömlekler yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

SİNOP (AA) - Sinop'ta tarihi Pervane Medresesi'nde üretilen ve üzerinde Sinop'a özgü motiflerin yer aldığı keten gömlekler yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Tarihi yapıdaki iş yerinde ketenden elbise, pano, çanta, şal, havlu, masa örtüsü gibi ürünler yapan Belgin Köklü, gelen talep üzerine gömlek dikmeye başladı.

Diktiği gömleklere Sinop'a özgü motifler de işleyen Köklü, gömleklere gösterilen ilgiden memnun.

Köklü, AA muhabirine, Sinop'a tatil için gelen erkek müşterilerin iş yerindeki keten ürünleri görünce kendisinden erkek gömleği istediklerini söyledi.

On altı yıldır keten dokuma işi yaptığını belirten Köklü, "Zamanla keten unutulmaya yüz tuttu ve keten ürünü de kalmadı. Keten kültürünü devam ettirmek için açtığım iş yerinde ketenle ilgili çeşitli kıyafetler ve hediyelik eşyalar sergiledim. Son zamanlarda havaların çok sıcak olması nedeniyle iş yerime gelen yerli ve yabancı erkek turistlerin keten gömlek talebi oldu. Keten gömlek dikmeye başladım. Keten gömlekte bulunan cep üzerine Sinop yöresine ait 'tırnak örneği' motifini işledim. Şu anda sosyal medya yoluyla da il dışından sipariş alıyorum. Erkek keten gömleğini el dokuması olarak üç günde dikiyorum. Keten pahalı bir bitki olması nedeniyle fiyatı 350 lira. Sosyal medyada sunduğum keten gömleklere talep arttı." dedi.

Köklü, doğal bir ürün olan ketenin kışın sıcak, yazın serin tutma özelliği olduğunu sözlerine ekledi.

AA / Kenan Türkseven - Son Dakika Haberleri
Emniyet, Batı Karadeniz'deki sel felaketinin belgeselini hazırladı! Mücadeleye yüreğini koyanlar anlattı

Emniyet, Batı Karadeniz'deki sel felaketinin belgeselini hazırladı! Mücadeleye yüreğini koyanlar anlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Koray Aydın Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Zeynep Bastık Tolga Akış
Spor Fatih Terim Muslera Burak Elmas Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Angela Merkel Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tarihi medresede üretilen keten gömlekler ilgi görüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 13:23:21. #1.11#