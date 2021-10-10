Tarihi konaklar ilçenin simgesi oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarihi konaklar ilçenin simgesi oldu

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Kültür Sanat

Tarihi konaklar ilçenin simgesi oldu Dulkadiroğlu'nda, Maraş Araştırma Konağı, Mutfak Müzesi Konağı, Somut Olmayan Kültürel Değerler Müzesi Konağı ve Bahtiyar Yokuşu'nda yer alan irili ufaklı 17 konak yenilenerek yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine sunuldu Dulkadiroğlu Belediye Başkanı...

Tarihi konaklar ilçenin simgesi oldu

Dulkadiroğlu'nda, Maraş Araştırma Konağı, Mutfak Müzesi Konağı, Somut Olmayan Kültürel Değerler Müzesi Konağı ve Bahtiyar Yokuşu'nda yer alan irili ufaklı 17 konak yenilenerek yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine sunuldu

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay:

"Eski mahallelerimiz tekrar şaşalı günlerine kavuştu"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi konakların birçoğunun restore edilerek turizme kazandırıldı.

Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini turizme kazandırmak amacıyla 20'nin üzerinde tescil kaydı bulunan konağı yeniden gün yüzüne çıkardı.

İlçenin eski yerleşim yerinde bulunması ve tarihi konakların çokluğu ile bilinen Dulkadiroğlu'nda; Maraş Araştırma Konağı, Mutfak Müzesi Konağı, Somut Olmayan Kültürel Değerler Müzesi Konağı ve Bahtiyar Yokuşu'nda yer alan irili ufaklı 17 konak yenilenerek yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine sunuldu.

Tarihi konakların yenileme işlemlerinin ardından ilçenin turizm potansiyelinin artığını ifade eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, eski mahallelerin yeniden eski ihtişamına kavuştuğunu belirtti.

Tarihi tescilli konakları tek tek yenileyerek insanların istifadesine sunduklarını söyleyen Başkan Okay, "En önemli konaklarımızdan olan Mutfak Müzesi ve restore ederek yemek kültürümüzü burada her alanda hemşerilerimize ve gelen konuklarımıza sunduk. Bitişiğindeki Somut Olmayan Değerler Müzesini de restore ederek oluşturduk. Bunun da içinde çok çeşitli masal odalarımız, Hacivat ve Karagöz odalarımız, tam teşekküllü ses odamız ve çok çeşitli folklorik eğitimlerin yapılacağı bir mekan haline geldi" dedi.

Kahramanmaraş'ın kültürünün Üdürgücü Konağı'nda yaşatıldığını ifade eden Başkan Okay, "Üdürgücü Konağı'nda ise, el sanatlar ve kültürümüz ile ilgili neler varsa burada sergileme ve çalıştırma hazırlama işlemleri yapılıyor. Aynı zamanda Üdürgücü Konağı'mızda 2 bin yıllık 5 odalı bir Roma mezarımızda var. Dolayısıyla burası da büyük bir konak olarak Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin bu bölgede yaşayanların istifadesine sunuldu. Bu konaklarımızın bir bir restore edilerek cazip hale getirilmesiyle de Maraş'ımızın bu eski mahalleleri tekrar eski şaşalı ve cazip günlerine tekrar kavuştu. Bu konaklarımızın yanı sıra Bahriyat Yokuşu'nda ise 17 tane konağı restore ederek bir sokağı komple eski tarihi siluetine kavuşturmuş bulunuyoruz Kahramanmaraş'ımıza gelen tüm misafirlerimizi gururla bu eski konaklarımızın bulunduğu bahtiyar yokuşumuz, demirciler ve kapalı çarşımı gezdiriliyor. Dolayısıyla bu bölgelerde bizim tarihimiz açısından çok çok önemli. Buraların restore edilip gün yüzüne çıkarılması da kentimizin turizmine ve kapalı çarşılarımız ile ticaretine çok büyük bir katkı sunmaktadır. Bu kapsamda çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Tarihi konaklar ilçenin simgesi oldu

Tarihi konaklar ilçenin simgesi oldu

Tarihi konaklar ilçenin simgesi oldu

Tarihi konaklar ilçenin simgesi oldu
İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Bülent Ersoy Amelia Hamlin Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Ozan Tufan Stefan Kuntz Aykut Kocaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tarihi konaklar ilçenin simgesi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 11:57:53. #1.11#