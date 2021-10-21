Tarihi Harput Kalesi'nde 3 alan ziyaretçilere açıldı

ELAZIĞ (Habermetre) - Elazığ'da tarihi Harput mahallesinde bulunan MÖ 8. Yüzyıl'da Urartu Krallığı tarafından yapılan Harput Kalesinde çalışmaların tamamlandığı zindan, kürsübaşı alanı ve Urartu kutsal alanı ziyaretçilere açıldı.

Tarihi kaynaklara göre MÖ 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan Harput Kalesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ile Fırat Üniversitesi işbirliğinde 7 yıl önce yeniden başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda FÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç'ın kazı başkanlığında 40 kişilik ekip görev alıyor. Alanda kazı çalışmalarının yanı sıra restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda çalışmaları tamamlanan zindan, kürsübaşı alanı ile Urartu kutsal alanı ziyaretçilere açıldı.

Açılışa, Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kazı başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, kazı ekibi ve basın mensupları katıldı.

"Bu alan Elazığ ruhunun yaşadığı alandır"

Harput'un kendisini çok etkileyen bir merkez olduğunu belirten Vali Ömer Toraman, "Şehir buradan aşağı taşınmışsa da benim kanaatim Elazığ'ın kökleri buradadır. Kökünden kopmamıştır ve ruhu buradadır. Bu alan Elazığ'ın ruhunun yaşadığı alandır. Şartlar değişiyor. Geçmişte de çeşitli sebeplerle yerleşimlerde çeşitli fiziksel değişimler olmuş. Bugün de oluyor ve devam da edecektir. Ancak bu irtibatı hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Bu bir zincirin halkalarıdır. 5 bin yıl öncesine kadar giden çok kıymetli bir alan. Harput'la ilişkin yeniden anlaşılabilmesi, tanınması ve tanıtılması, ziyaretçilerin buraların gösterilmesi için yıllar içerisinde çok emek harcanmış. Kazılarda ortaya çıkan eserlerden etkilendim ve memnun oldum. Biraz tarihle meşgul olmuş birisi için söylüyorum, buraları kazdıkça unutulmuş pek çok bilgi, manevi hazine çıkacak. Kırık parçalar olarak gördüğümüz eserler, hakikaten dünya çapında müzelerde sergilenebilecek eserlerdir" dedi. İHA

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