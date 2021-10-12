Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalıştı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalıştı

MUĞLA'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 7 insan figürü ve 3 bronz haç ele geçirildi.

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 7 insan figürü ve 3 bronz haç ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Uğur Ü.'nün eserleri alıcı gibi davranan jandarmaya satmaya çalıştığı belirtildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe ilçesinde yaşayan Uğur Ü.'nün yasadışı yollarla temin ettiği tarihi eser niteliğindeki 7 insan figürü ve 3 bronz haçı 2 milyon lira karşılığında satacağı bilgisine ulaştı. Alıcı gibi davranan jandarma, Uğur Ü. ile irtibata geçti. Taraflar buluştuğu sırada jandarma, Uğur Ü.'yü gözaltına aldı. Uğur Ü.'nün üzerinde ve evinde yapılan aramalarda Helenistik döneme ait olduğu belirtilen 7 insan figürü ve 3 bronz heykel ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Uğur Ü., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tarihi eseler ise Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da silahlı saldırıda baba öldü, oğlu yaralandı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da silahlı saldırıda baba öldü, oğlu yaralandı

 29 kaçak göçmenin balık istifi yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı

29 kaçak göçmenin balık istifi yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu İsmet Uçma Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Düm Tek Tek Burak Sergen Demet Akalın
Spor Sergen Yalçın Şenol Güneş Sergio Perez Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Numan Kurtulmuş Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 20:32:16. #1.12#