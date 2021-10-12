Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalıştı

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 7 insan figürü ve 3 bronz haç ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Uğur Ü.'nün eserleri alıcı gibi davranan jandarmaya satmaya çalıştığı belirtildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe ilçesinde yaşayan Uğur Ü.'nün yasadışı yollarla temin ettiği tarihi eser niteliğindeki 7 insan figürü ve 3 bronz haçı 2 milyon lira karşılığında satacağı bilgisine ulaştı. Alıcı gibi davranan jandarma, Uğur Ü. ile irtibata geçti. Taraflar buluştuğu sırada jandarma, Uğur Ü.'yü gözaltına aldı. Uğur Ü.'nün üzerinde ve evinde yapılan aramalarda Helenistik döneme ait olduğu belirtilen 7 insan figürü ve 3 bronz heykel ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Uğur Ü., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tarihi eseler ise Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.