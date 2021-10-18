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Tarihi eser kaçakçılarına darbe

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tarihi eser kaçakçılarına darbe

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir araçta yapılan arama sonrası tarihi eser olduğu belirlenen çok sayıda antika ve sikke ele geçirildi.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir araçta yapılan arama sonrası tarihi eser olduğu belirlenen çok sayıda antika ve sikke ele geçirildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, jandarma ve polis ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonda Kanca jandarma uygulama noktasında 14 Ekim 2021 tarihinde durdurulan bir araç içerisinde onlarca tarihi eser ele geçirildi. Uludere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 adet heykel, 1 adet boğa başı, 1 adet kandil, 1 adet kapı tokmağı, 1 adet bakraç, 1 adet cam şişe, 1 adet anahtar başlığı, 297 adet farklı boyutlarda sikke ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - ŞIRNAK

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