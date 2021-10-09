Tarihi Çorum Kalesi'nde yeni katmanlara ulaşıldı

ÇORUM'da, 16'ncı yüzyılda inşa edilen Çorum Kalesi'nin yapı işgalinden kurtarılıp, turizme kazandırılması amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları sırasında yeni katman ve bulgulara ulaşıldı.

Çorum'da, 1571 yılında yapılan Çorum Kalesi'nin yapı işgalinden kurtarılması için 2010'da başlatılan kamulaştırma çalışmaları ile kale içindeki 41 yapı yıkıldı. Kalede sürdürülen çalışmalarda daha önce orijinal burçlar ve zindan olarak kullanılan bölme ile suçluları asmakta kullanılan darağacına ulaşılırken, bu kez de surların çok daha derinde olduğu ve zemininde farklı katmanlarının bulunduğu tespit edildi.

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