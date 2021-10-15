TARİHİ ÇINARIN KIRILAN DALLARI BİR DÜKKANIN SUNDURMASINDA HASARA NEDEN OLDU - Haberler
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TARİHİ ÇINARIN KIRILAN DALLARI BİR DÜKKANIN SUNDURMASINDA HASARA NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki 1906 yaşındaki tarihi çınar ağacının sağanak yağmur nedeniyle kırılan dalları bir hediyelik eşya satışı yapan dükkanın hasır sundurması üzerine düşüp, hasara neden oldu.

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki 1906 yaşındaki tarihi çınar ağacının sağanak yağmur nedeniyle kırılan dalları bir hediyelik eşya satışı yapan dükkanın hasır sundurması üzerine düşüp, hasara neden oldu.

Marmaris'e 40 kilometre mesafedeki 639 nüfuslu kırsal Bayır Mahallesi'ndeki, yörenin simgesi olan ve ziyaretçilerin etrafında dolaşıp dilek tuttukları 1906 yaşındaki, dev çınar ağacının dalları sağanak yağmur ile kırıldı. Bugün sabah saat 10.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur nedeniyle yaşlı çınar ağacının yüksek bölümlerindeki dalları kırıldı. Kırılan dallar, hediyelik eşya satışı yapan bir dükkanın hasır sundurmasına düşüp, zarar verdi. Şans eseri yaralanan olmazken, durumun bildirilmesi üzerine gelen Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kırılan ağaç dallarını kaldırıp, çevreyi temizledi.

Bayır Mahalle Muhtarı Arslan Eraslan, " Sabah sağanak yağmur nedeniyle tarihi çınar ağacımızın dalları kırıldı. Ciddi bir durum yok. Belediye ekipleri gelip gereken temizliği yaptı" dedi.

TARİHİ ÇINARIN KIRILAN DALLARI BİR DÜKKANIN SUNDURMASINDA HASARA NEDEN OLDU

TARİHİ ÇINARIN KIRILAN DALLARI BİR DÜKKANIN SUNDURMASINDA HASARA NEDEN OLDU

TARİHİ ÇINARIN KIRILAN DALLARI BİR DÜKKANIN SUNDURMASINDA HASARA NEDEN OLDU

TARİHİ ÇINARIN KIRILAN DALLARI BİR DÜKKANIN SUNDURMASINDA HASARA NEDEN OLDU
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Haber: TARİHİ ÇINARIN KIRILAN DALLARI BİR DÜKKANIN SUNDURMASINDA HASARA NEDEN OLDU - Haberler
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