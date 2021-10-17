Tarihi bölgede hafta sonu yoğunluğu - Haberler
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Tarihi bölgede hafta sonu yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tarihi bölgede hafta sonu yoğunluğu

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde hafta sonu yaşanan yoğunluk nedeniyle ara sokaklar araçlarla doldu.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde hafta sonu yaşanan yoğunluk nedeniyle ara sokaklar araçlarla doldu.

Tarihi evleriyle meşhur Odunpazarı bölgesi kentin en önemli turizm alanlarından biri olarak biliniyor. Eski mimari yapıların bulunduğu, farklı müzelerin yer aldığı ve çeşitli hediyelik eşyaların satıldığı bölge, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Özellikle çevre illerden gelen vatandaşlara hafta sonu ev sahipliği yapan Odunpazarı'nda adeta insan seli yaşandı. Kendi araçlarıyla bölgeye gelen ziyaretçiler, park yeri bulmakta ise zorlandı. Araçlarını park edecek yer bulamayan sürücüler, tarihi evlerin bulunduğu sokaklara girerek araçlarını boş buldukları yere bıraktı. Her gün yüzlerce ziyaretçi gelmesine rağmen yeterli park alanı bulunmadığını belirten vatandaşlar, yetkililerden konunun çözülmesini istedi. - ESKİŞEHİR

Tarihi bölgede hafta sonu yoğunluğu

Tarihi bölgede hafta sonu yoğunluğu

Tarihi bölgede hafta sonu yoğunluğu

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