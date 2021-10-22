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Taraklı'dan kısa kısa

AA / Murat Diri - Haberler | Güncel
Taraklı'dan kısa kısa

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yola çıkan ineğe çarpan otomobilde hasar oluştu.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yola çıkan ineğe çarpan otomobilde hasar oluştu.

Tolga T. idaresindeki otomobil, Göynük'ten Taraklı istikametine seyir halindeyken Yeniköy Mahallesi mevkisinde bahçeden aniden yola çıkan ineğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kısa süre yerde yatan inek daha sonra olay yerinden kaçtı.

Kaza nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Sırt motorunu tamir eden kişi pervanenin kopması sonucu yaralandı

Taraklı ilçesindeki bir bobinaj atölyesinde sırt motorunun pervanesinin kopması sonucu 1 kişi yaralandı.

Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir bobinaj atölyesinde çalışan R.B sırt motorunun tamirini yaparken pervane koptu. Motorun pervanesinin kopması sonucu R.B. çenesinden ve göğsünden yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesine kaldırılan R.B, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. ???????

AA / Murat Diri - Son Dakika Haberleri
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