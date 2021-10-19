Taraklı'da yabancı uyruklu ev arkadaşını yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Haberler
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Taraklı'da yabancı uyruklu ev arkadaşını yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

AA / Murat Diri - Haberler | Güncel
Taraklı'da yabancı uyruklu ev arkadaşını yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yabancı uyruklular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yabancı uyruklular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Taraklı Sanayi mevkisinde aynı evde kalan Afganistan uyruklu iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yerden cam parçası alan zanlı, arkadaşını yaraladı.

Sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesine götürülen yaralı, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Taraklı'da yabancı uyruklu ev arkadaşını yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Taraklı'da yabancı uyruklu ev arkadaşını yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

AA / Murat Diri - Son Dakika Haberleri
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