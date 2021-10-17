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Taraklı'da park halindeki otomobil yandı

AA / Murat Diri - Haberler | Güncel
Taraklı'da park halindeki otomobil yandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

BİLECİK (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Düğün için Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Taraklı'ya gelen Y.F, arıza yapan 26 AV 724 plakalı otomobilini kenara park ederek yakınlarının aracıyla yoluna devam etti.

Bir süre sonra aracın motor bölümünden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi.

Hızla olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Y.F, otomobilinin yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı.

Taraklı'da park halindeki otomobil yandı

Taraklı'da park halindeki otomobil yandı

AA / Murat Diri - Son Dakika Haberleri
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