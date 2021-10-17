Tarabya'da daire yangını

SARIYER, İSTANBUL (Habermetre) - Sarıyer Tarabya Mahallesi Özyıldırım Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci kat mutfak kısmında yangın meydana geldi. Saat 12: 11 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine İstinye İtfaiye ekibimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekibimizin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

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