ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Tanoğlu mesajında, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilini bir kez daha idrak etmenin sevinci içerisindeyiz.

Birlik ve beraberliğe, kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımızın olduğu bu günlerde Mevlid Kandili'ni de vesile edinerek kardeşliğimize zarar verecek her türlü unsurdan uzak durmalıyız. Peygamberimizin mutlu ve adaletli bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği, hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın özellikle bu dönemde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir.

Sevgili Peygamberimizi ve onun öğütlerini en güzel şekilde anlamak ve hayatımıza uygulamak durumundayız. Onun sünnetlerini yaşamak mutluluğun, huzurun, birlik ve beraberliğin yoludur. Efendimiz, bizlerin yaşantısı için en güzel örnektir.

Bu mübarek gecenin hürmetine tüm insanlığın salgın hastalık ve doğal felaketlerden kurtulmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, üyelerimiz başta olmak üzere tüm Erzincanlı hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyorum" dedi. - ERZİNCAN

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