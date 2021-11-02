Tanıtım günlerinde Düzce Üniversitesi yerini aldı

DÜZCE (İHA) - Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK) tarafından düzenlenen "Tanıtım Günleri" etkinliğine katılan Düzce Üniversitesi, kurduğu standda gerçekleştirdiği faaliyetleri, katma değerli bilimsel projelerini ve ihtisaslaşma programı kapsamında ürettiği lisanslı ürünlerini ziyaretçilere anlatarak, hem üniversite hem de Düzce'nin tanıtımını yaptı.

Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden katılan illerin folklorik ve gastronomik özelliklerinin sergilendiği, İstanbul Yenikapı etkinlik alanındaki 'Tanıtım Günleri' etkinliği, sürdüğü 4 gün boyunca kültür ve sanat etkinliklerine sahne oldu.

İstanbul Düzceliler Derneği koordinasyonunda, Düzce Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın destekleriyle, Düzce ilinin kültürel ve turistik değerlerinin de tanıtıldığı organizasyonda Düzce Üniversitesi de yerini aldı.

Düzce Üniversitesi'nin Çevre ve Sağlık Alanlarında İhtisaslaşma programı kapsamında, akademisyenlerinin bölge çiftçileriyle birlikte hayata geçirdiği örnek yerel kalkınma modeli çalışmaları ziyaretçilerle paylaşıldı. Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü öncülüğünde üretilen krem, kolonya, dezenfektan, bitkisel ekstrakt ve sirkeler tanıtılarak ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ve beğeniyle karşılandı. - DÜZCE