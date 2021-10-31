Taner TAŞTAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Taner TAŞTAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Taner TAŞTAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Yağlıdere köyü sakinlerinden Merhum Zeki TAŞTAN'ın oğlu Sevil, Aysel, Yüksel, Temel ve Soner TAŞTAN'ın kardeşleri Taner TAŞTAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye camiinde kılınacak ikindi namazını müteakip Canca Mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Temel TAŞTAN: 0538 219 11 73
31 Ekim 2021, Pazar
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