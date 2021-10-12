TANDIRA DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ EYLÜL YARALANDI - Haberler
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TANDIRA DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ EYLÜL YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'un Hınıs ilçesinde annesinin ekmek pişirdiği tandıra düşen 2 yaşındaki Eylül Aydın yaralandı.

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'un Hınıs ilçesinde annesinin ekmek pişirdiği tandıra düşen 2 yaşındaki Eylül Aydın yaralandı.

Hınıs ilçesinin Demirciler Mahallesi'nde evde ekmek pişiren 7 çocuk annesi Siyaset Aydın (41) hamurla uğraşırken, kızı Eylül tandıra düştü. Kızının çığlıklarına koşan Aydın, Eylül'ü tandırdan çıkardı. Siyaset Aydın, üzerindeki kıyafetleri çıkarıp soğuk suyun altına tuttuğu Eylül'ü yakınlarının yardımı ile Hınıs Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Eylül Aydın, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Sağ ayak, sağ el, belinde ve başında üçüncü derece yanıklar oluşan Eylül'ün uzun bir tedavi göreceği belirtildi.

Hastanede kızının başucundan ayrılmayan Siyaset Aydın, Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında tandırda ekmek pişiyordum. Tandırda tektim. Hamur almaya uzandığımda bir ses duydum ve kızımın tandıra düştüğünü gördüm. Hemen uzanıp çıkardım. Üzerindeki kıyafetleri çıkarıp soğuk suyun altına tuttum. Ambulansla önce Hınıs Devlet Hastanesi'ne oradan da Erzurum'a getirdik. Yerden olan tandırlarda bu gibi olaylar çok yaşanıyor. Ey iyisi yüksek tandırlar diye konuştu.

TANDIRA DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ EYLÜL YARALANDI

TANDIRA DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ EYLÜL YARALANDI

TANDIRA DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ EYLÜL YARALANDI

TANDIRA DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ EYLÜL YARALANDI
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