TANAP Sivas'ta,

SİVAS (AA) - Sivas'ta, maden teknolojisi ve doğal kaynaklar alanında eğitim vermek üzere Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tarafından Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapılması için firmalara ön yeterlilik daveti yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TANAP arasında Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı (SEIP) kapsamında imzalanan protokol uyarınca Sivas'ta inşa edilecek "Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" ve tesislerinin mühendislik, tedarik ve inşaatı hizmeti için ön yeterlilik daveti yayınlandı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Projesi kapsamında 16 derslik, laboratuvar, maden atölyesi, kapalı spor salonu ve 100 öğrenci kapasiteli yurt binası ile altyapı tesisleri inşa edilecek.