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TAMP Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı Üst Düzey Katılımla Gerçekleştirildi

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TAMP Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı Üst Düzey Katılımla Gerçekleştirildi

Afet öncesine yönelik hazırlık çalışmaları ve oluşturulması planlanan Müdahale Saha Destek Ekibi'nin değerlendirildiği Türkiye Afet Müdahale Planı(TAMP) Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı, AFAD Başkanı Yunus Sezer'in başkanlığında bugün gerçekleştirildi.

Afet öncesine yönelik hazırlık çalışmaları ve oluşturulması planlanan Müdahale Saha Destek Ekibi'nin değerlendirildiği Türkiye Afet Müdahale Planı(TAMP) Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı, Afad Başkanı Yunus Sezer'in başkanlığında bugün gerçekleştirildi.

Afetlere müdahale aşamasında, her ne kadar o ana ilişkin görünse de öncesinde ciddi bir planlama, eğitim ve tatbikat zincirine ihtiyaç duyuluyor. AFAD, başarılı müdahalenin aslen hazırlık sürecinde başladığını bilerek faaliyetlerini yürütüyor. Bu kapsamda, son olarak TAMP Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Üst düzey katılımla gerçekleştirilen toplantıya, AFAD Başkanı Yunus Sezer başkanlık etti.

Hazırlık Çalışmaları ve Yapılabilecek İyileştirmeler Değerlendirildi

TAMP'ta bulunan 28 çalışma grubundan 20 ilgili çalışma grubunun üst yöneticilerinin katıldığı toplantıda, çalışma gruplarının hazırlıkları ve hayata geçirilebilecek gelişmeler ele alındı. Programda ayrıca Türkiye Afet Müdahale Planı'nda (TAMP) görevli kurumlardaki deneyimli merkez personelinin özel olarak bir araya getirilmesiyle oluşturulacak profesyonel ekipler görüşüldü.

Müdahale Saha Destek Ekibi (MÜSADE)

Tasarlanan ekiplerden biri olan Müdahale Saha Destek Ekibi'nin (MÜSADE), TAMP ve paydaşları konusunda yetkin kişilerden meydana gelmesi planlanıyor. Ekibin, gideceği afet bölgesinde kolaylaştırıcı ve kılavuz uzman olarak taşra personeline yardımcı olması, afet deneyimi olmayan taşra personelinin daha hızlı afet yönetimi sürecine adapte olması sağlaması düşünülüyor. Her afette farklı deneyim yaşanarak yürütülen bir süreçten, iş süreçleri tanımlanmış ve dokümantasyonu oluşturulmuş ulusal bir afet sonrası müdahale ve iyileştirme süreç yönetimi sağlanması hedefleniyor.

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