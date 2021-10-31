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Tamirat için çıktığı çatıdan beton zemine düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tamirat için çıktığı çatıdan beton zemine düştü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde oğluyla birlikte 2 katlı evinin çatısında tamirat yaparken dengesini kaybedip beton zemine düşen 76 yaşındaki adam ağır yaralandı.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde oğluyla birlikte 2 katlı evinin çatısında tamirat yaparken dengesini kaybedip beton zemine düşen 76 yaşındaki adam ağır yaralandı.

Olay, Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Şehit Mecit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın çatısında oğluyla birlikte tamirat yapan Dursun D. (76) dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dursun D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Tamirat için çıktığı çatıdan beton zemine düştü

Tamirat için çıktığı çatıdan beton zemine düştü

Tamirat için çıktığı çatıdan beton zemine düştü

Tamirat için çıktığı çatıdan beton zemine düştü

Tamirat için çıktığı çatıdan beton zemine düştü

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