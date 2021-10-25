Tamir etmek istediği vinçten düşerek öldü

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta mermer fabrikasında arızalanan vinci tamir etmek isterken yüksekten düşen iş yeri sahibi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Şazibey Mahallesindeki bir mermer fabrikasında meydana geldi. Fabrikada mermer bloklarını taşımada kullanılan vinç arızalandı. İş yeri sahibi Nuh Yavuz (59), arızayı gidermek için yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki vincin üzerine çıktı. Dengesini kaybeden Yavuz, yere çakıldı. Yavuz'un düştüğünü görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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