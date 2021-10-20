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Tam Sana Göreyim Filmi

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Tam Sana Göreyim Filmi

Tam Sana Göreyim filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Tam Sana Göreyim filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Alma bilimsel çalışmalarına devam etmek için patronun isteği üzerine ilginç bir deneye katılmayı kabul eder. Deney de şudur; tamamen kendi zevklerine ve karakterine göre kodlanmış yapay zekaya sahip robot Tom ile 3 hafta geçirmesi gerekmektedir. Alma, sadece onu mutlu etmek için tasarlanan bu robota başlarda pek ısınamasa da hayatının aşkını mı bulmuştur aslında?

Yönetmen: Maria Schrader

Senaryo: Maria Schrader, Jan Schomburg

Oyuncular: Maren Eggert, Sandra Hüller, Dan Stevens, Hans Löw

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Ich bin dein Mensch (I'm Your Man)

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2021

Vizyon Tarihi: 29.10.2021

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