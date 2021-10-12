"Tam Kapalı" Mucize

ŞANLIURFA (Bültenler) - Şanlıurfa'da yaşayan 26 yaşındaki 2 çocuk annesi Berivan G'ye hamileliğinin 16'ncı haftasında bel ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede bel fıtığı teşhisi konuldu. İleri düzeyde bel fıtığı teşhisi konulan genç kadın, bebeğinin sağlığını etkileyebileceği endişesiyle açık ameliyat yerine kapalı teknikle ameliyat olmak istedi. Geçtiğimiz aylarda, İzmir'de Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Sayın'a ulaşarak, muayene olduğu gün lokal anestezi ile tam kapalı bel fıtığı ameliyatı oldu ve 2 saat sonra taburcu oldu.

"Felç Kalma Riski Vardı"

Yürüme ve hareket etmekte zorluk çeken hastanın dayanılmaz ağrıları nedeniyle ameliyatın kaçınılmaz olduğunu belirten Beyin ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Murat Sayın, "Hastamızın yaklaşık 2 santimetre boyutuna ulaşan bel fıtığı sorunu vardı. Hamilelik sürecinde ağrıları dayanılmaz olunca ameliyat olmak istedi. Urfa'dan geldiği gün, hiç zaman geçirmeden ameliyat ettik. Hastamızın bel fıtığıyla normal doğum yapma gibi bir şansı yoktu. Doğum sırasında ıkınmaya bağlı olarak sonraki süreçte felç kalma ihtimali vardı. Hastamızın belinden 4 milimetrelik delik açarak özel bir kamerayla fıtığı çıkardık. Hastamız ameliyattan dakikalar sonra kalkıp yürüdü. Sağlıklı bir hamilelik ve doğum süreci geçirerek, bebeğini kucağına aldı" diye konuştu.

'Full endoskopik diskektomi' adı verilen tam kapalı teknikle operasyonu 1 saatte gerçekleştirdiklerini belirten Sayın, "Diğer kapalı ameliyat tekniklerinden farklı olarak, tam endoskopik yöntemde fıtığın olduğu bölgeye birkaç milimetrelik bir kamera sistemi ile herhangi bir doku hasarı yaratmadan ulaşıp, fıtığı yüksek çözünürlüklü görüntüleme cihazları eşliğinde güvenli olarak çıkarttık. Ağrısız ve dikişsiz bu yöntemi hamilelikte bel fıtığı teşhisi konulan benzer durumdaki hastalara tavsiye ediyorum" dedi.

Berivan G. de bebeğini kaybetmekten çok korktuğunu belirterek, şunları söyledi: "Çok zor bir hamilelik süreci geçiriyordum. Doktorlar, açık ameliyat sırasında herhangi risk olursa bebeği de alabileceklerini söylemişti. Bebeğim daha 6 buçuk aylık olduğu için kaybetme ihtimali vardı. O riski göze alamadım. Murat Sayın'ın yaptığı tam kapalı bel fıtığı ameliyatı sayesinde artık o zor günler geride kaldı. Artık ben de bebeğim de çok iyiyiz. Ameliyatın ardından hemen yürüdüm, ağrım kalmadı ve eski hayatıma döndüm. 2 çocuğum daha var ve onlarla da ameliyattan hemen sonra ilgilenebildim."

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