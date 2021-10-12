'Tam Kapalı' Mucize - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Tam Kapalı" Mucize

Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye'de ilk kez hamileyken bel fıtığı ameliyatı olan Berivan G. , sağlıklı şekilde doğum yaparak bebeğini sağlıkla kucağına aldı.

ŞANLIURFA (Bültenler) - Şanlıurfa'da yaşayan 26 yaşındaki 2 çocuk annesi Berivan G'ye hamileliğinin 16'ncı haftasında bel ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede bel fıtığı teşhisi konuldu. İleri düzeyde bel fıtığı teşhisi konulan genç kadın, bebeğinin sağlığını etkileyebileceği endişesiyle açık ameliyat yerine kapalı teknikle ameliyat olmak istedi. Geçtiğimiz aylarda, İzmir'de Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Sayın'a ulaşarak, muayene olduğu gün lokal anestezi ile tam kapalı bel fıtığı ameliyatı oldu ve 2 saat sonra taburcu oldu.

"Felç Kalma Riski Vardı"

Yürüme ve hareket etmekte zorluk çeken hastanın dayanılmaz ağrıları nedeniyle ameliyatın kaçınılmaz olduğunu belirten Beyin ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Murat Sayın, "Hastamızın yaklaşık 2 santimetre boyutuna ulaşan bel fıtığı sorunu vardı. Hamilelik sürecinde ağrıları dayanılmaz olunca ameliyat olmak istedi. Urfa'dan geldiği gün, hiç zaman geçirmeden ameliyat ettik. Hastamızın bel fıtığıyla normal doğum yapma gibi bir şansı yoktu. Doğum sırasında ıkınmaya bağlı olarak sonraki süreçte felç kalma ihtimali vardı. Hastamızın belinden 4 milimetrelik delik açarak özel bir kamerayla fıtığı çıkardık. Hastamız ameliyattan dakikalar sonra kalkıp yürüdü. Sağlıklı bir hamilelik ve doğum süreci geçirerek, bebeğini kucağına aldı" diye konuştu.

'Full endoskopik diskektomi' adı verilen tam kapalı teknikle operasyonu 1 saatte gerçekleştirdiklerini belirten Sayın, "Diğer kapalı ameliyat tekniklerinden farklı olarak, tam endoskopik yöntemde fıtığın olduğu bölgeye birkaç milimetrelik bir kamera sistemi ile herhangi bir doku hasarı yaratmadan ulaşıp, fıtığı yüksek çözünürlüklü görüntüleme cihazları eşliğinde güvenli olarak çıkarttık. Ağrısız ve dikişsiz bu yöntemi hamilelikte bel fıtığı teşhisi konulan benzer durumdaki hastalara tavsiye ediyorum" dedi.

Berivan G. de bebeğini kaybetmekten çok korktuğunu belirterek, şunları söyledi: "Çok zor bir hamilelik süreci geçiriyordum. Doktorlar, açık ameliyat sırasında herhangi risk olursa bebeği de alabileceklerini söylemişti. Bebeğim daha 6 buçuk aylık olduğu için kaybetme ihtimali vardı. O riski göze alamadım. Murat Sayın'ın yaptığı tam kapalı bel fıtığı ameliyatı sayesinde artık o zor günler geride kaldı. Artık ben de bebeğim de çok iyiyiz. Ameliyatın ardından hemen yürüdüm, ağrım kalmadı ve eski hayatıma döndüm. 2 çocuğum daha var ve onlarla da ameliyattan hemen sonra ilgilenebildim."

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı

Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı

 Sena Altan cinayetinde yeni detay! Saplantılı aşığın kurbanı olmuş

Sena Altan cinayetinde yeni detay! Saplantılı aşığın kurbanı olmuş

 Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Çorum'a giden ailenin çocukları, su birikintisinde ölü bulundu

Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Çorum'a giden ailenin çocukları, su birikintisinde ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Gülşen Nihal Yalçın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Ferdi Kadıoğlu Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Tam Kapalı' Mucize - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 10:21:15. #1.17#