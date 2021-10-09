Tam 3 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte yakalandılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tam 3 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tam 3 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte yakalandılar

Afyonkarahisar'da nakotik polisi tarafından yapılan operasyonda durdurulan 3 araçtan birinde 3 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'da nakotik polisi tarafından yapılan operasyonda durdurulan 3 araçtan birinde 3 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında, birlikte hareket ettikleri tespit edilen 3 otomobil Kütahya ve Antalya yolu üzerinde durduruldu. 64 plakalı araç içerisinde yapılan aramada; 3 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan Fikret C., Nami Doğan K., Halil İbrahim C. isimli şahıslara Uyuşturucu Madde Ticareti suçu kapsamında adli işlem yapıldığı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Alkollü sürücü polisten kaçarken otomobili mahalle bakkalına daldı

Son dakika haber! Alkollü sürücü polisten kaçarken otomobili mahalle bakkalına daldı

 Esenyurt'ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada

Esenyurt'ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada

 Yeğeninin üzerinden geçip ölümüne neden oldu! Görüntüleri izleyen baba, adliyeye koştu: Ablam tutuklansın

Yeğeninin üzerinden geçip ölümüne neden oldu! Görüntüleri izleyen baba, adliyeye koştu: Ablam tutuklansın
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Amelia Hamlin Prens William Kate Middleton
Spor Cristiano Serdar Aziz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Sultan Selim Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tam 3 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte yakalandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 14:48:52. #1.13#