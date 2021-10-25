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Taliban yönetimi, Tahran'da yapılacak Afganistan konulu toplantıya davet edilmedi

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Taliban yönetimi, Tahran'da yapılacak Afganistan konulu toplantıya davet edilmedi

Afganistan'daki Taliban yönetimi, İran'ın başkenti Tahran'da 27 Ekim'de yapılacak Afganistan konulu toplantıya davet edilmedi.

Afganistan'daki Taliban yönetimi, İran'ın başkenti Tahran'da 27 Ekim'de yapılacak Afganistan konulu toplantıya davet edilmedi.

Taliban sözcüsü ve geçici hükümetinin Kültür Bakanı Yardımcısı vekili Zabihullah Mücahid, Tahran toplantısına henüz davet edilmediklerini söyledi.

Mücahid, toplantının, Afganistan'ın yararına olacağını düşündüklerini belirtti.

Öte yandan İran'ın Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'ın komşu ülkelerinin katılacağı ve Tahran hükümetinin ev sahipliği yapacağı toplantının, 27 Ekim'de gerçekleşeceğini açıkladı.

Açıklamaya göre, toplantının gündemi, Afganistan'ın geleceğine ilişkin görüşmelerin devamı olacak.

Toplantıya Pakistan, Çin, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Rusya'dan temsilcilerin katılması beklenirken bu toplantıda, Afganistan'da kapsayıcı bir ulusal hükümetin kurulması ve savaşın sona ermesi konuları görüşülecek.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın ev sahipliğinde, 20 Ekim'de, Afganistan meselesine ilişkin "Moskova Formatı"nda toplantı düzenlenmişti. Toplantıya Rusya, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'ın yanı sıra Tacikistan, Pakistan, Çin, Hindistan, İran temsilcileri katılmıştı. Taliban'ın Afganistan'da kurduğu geçici hükümetin Başbakan Yardımcısı Vekili Abdulselam Hanefi başkanlığındaki heyetin de yer aldığı toplantıda, Afganistan'ın yeni yönetimine "kapsayıcı hükümet" kurma çağrısı yapılmıştı.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
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