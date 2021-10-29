Taliban yönetimi Pakistan'daki büyükelçiliği ve konsolosluklarına temsilciler atadı - Haberler
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Taliban yönetimi Pakistan'daki büyükelçiliği ve konsolosluklarına temsilciler atadı

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
Taliban yönetimi Pakistan'daki büyükelçiliği ve konsolosluklarına temsilciler atadı

Afganistan'daki Taliban yönetimi, Pakistan'daki büyükelçiliği ve iki konsolosluğuna temsilciler atadı.

Afganistan'daki Taliban yönetimi, Pakistan'daki büyükelçiliği ve iki konsolosluğuna temsilciler atadı.

Ariana News'ın Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre Muhammed Şekib, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliği Maslahatgüzarı oldu.

Pakistan, Taliban yönetimini resmen tanımadığı için Şekib, resmen büyükelçi unvanına sahip olamayacak ancak büyükelçiliğin sorumluluğunu üstlenecek.

Bu arada, Ketta ve Peşaver kentlerindeki konsolosluklara da iki yetkili atandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri
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