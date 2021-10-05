Taliban yönetimi ile İran arasında ticaret anlaşması imzalandı

Afganistan'da yönetimi devralan Taliban hükümeti ile İran arasında, sınır kapıları üzerinden gerçekleşen ticareti geliştirmek amacıyla anlaşma imzalandı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından, anlaşmaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, tarafları temsilen bir araya gelen heyetlerin, sınır kapıları üzerinden gerçekleşen ticari akışın kolaylaştırılması için bir dizi konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Anlaşmanın 16 maddeden olduğu kaydedilen açıklamada, anlaşmayla ekonomik bağların güçlendirilmesi ve ticari zorlukların aşılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamaya göre anlaşma, İslam Kale Sınır Kapısı'nda çalışma süresinin 8 saate çıkarılması, her iki ülkeye açılan yolların genişletilmesi, gümrük tarifelerinin güncellenmesi, taraflarca belirlenen sorunları incelenmesi, akaryakıt konularının görüşülmesi, Afgan sürücülere sağlık hizmeti ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin yapılması, araç geçişlerinin kolaylaştırılması, sağlık ve turizmin geliştirilmesi gibi konuları kapsıyor.

Ayrıca yol inşaatları, madenler ve raylı sistemlerin geliştirilmesi konularında İran'dan danışmanlık hizmetlerinin alınması üzerinde de anlaşıldığı belirtildi. ?

945 kilometre uzunluğundaki Afganistan-İran sınırında İslam Kale, Ebu Nasr Ferahi Mahirud ve Zerenc sınır kapıları bulunuyor.