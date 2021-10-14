Taliban Türkiye açıklaması! Taliban açıklamalarında nelere yer verdi?

Taliban Türkiye açıklaması hakkında detaylar araştırılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükumeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığında olan heyet, bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

"KENDİLERİNİ DAVET ETTİK"

"Dün akşam bilgi geldi. Kendilerini davet ettik. Heyetlerimizle beraber Emirhan Muttaki'ye refakat eden Kültür ve Enformasyon Bakan vekili, İçişleri Bakan vekili, İstihbarat Başkan vekili gibi isimler vardı. Bizim de aynı şekilde İçişleri Bakan Yardımcılarımız, istihbarat yetkililerimizle görüştük. Kendileriyle kardeşçe düşüncelerimizi paylaştık. Uluslararası topluma şu andaki Taliban yönetimine angajmana girmenin önemini anlatıyorduk. Tanımak farklı, angajman farklı bir şey.

"AFGANİSTAN EKONOMİSİNİN ÇÖKMEMESİ GEREKİYOR"

Özellikle acil insani yardımların ulaştırılması gerekiyor. En son 33 tonluk insani yardım talebini Pakistan'a ulaştırdık. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor. Özellikle Afganistan'ın yurt dışındaki paralarıyla maaşların ödenmesi konusunda daha esnek davranmalarını bekliyoruz. Terörle mücadelede boşluk olursa terör örgütlerinin saldırılarını arttıracağını görüyoruz.

AFGANİSTAN'DA KADINLARIN İŞ YAŞAMINA KATILMASI

Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Batılılar gibi üst perdeden değil tavsiyelerde bulunduk. Ülkenin beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini baştan beri söylüyoruz. Dini gruplardan kişilerin de yönetime dahil edilmesinin önemini bir kez daha anlattık. Kadın, çocuk ve kızların eğitimi konusunda, kadınların iş hayatına katılmaları konusunda tavsiyelerimizi paylaştık. Bir şeyin altını çizdik, bunu sadece Batılı ülkelerin ön şartı olarak görmeyin, bunun İslam dünyasının beklentisi olduğunu tavsiye niteliğinde kendilerine söyledik. Bizim Maarif Vakfı'nın çok sayıda okulu var. Bunların 14 tanesi kızlar için açılmıştı. Bunların faaliyetlere başlaması gerektiğini söyledik. Özellikle sağlık sektöründe kadınların tamamının işine döndüğünü kendileri söylediler. Bizim orada yaşayan ve dönmek isteyen vatandaşlarımızı gündeme getirdik. Konsoloslarımızın açılması konusunu gündeme getirdik. Kızılay, AFAD, Diyanet İşleri Başkanlığımızla görüşmeleri gerçekleştirecekler. Havaalanının açılması için beklentileri bir kere daha kendilerine anlattık. Kendileri insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi, ekonomi konusunda, TİKA'nın kalkınma yardımları konusunda devamı için ricalarını ilettiler.

GÖÇ DALGASI KONUSU

Terörle mücadele konusu yine konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Çok sayıda Afgan göçmen sadece bizde değil komşu ülkelerde var. Bunlardan bazıları Afganistan'a geri dönmek istiyor. Taliban yönetimi de ülkelerine dönmek istiyorlarsa ülkede olan herkes gibi ülkelerine dönmeleri konusunda ellerinden gelen desteği söylediler. Bundan sonra göç akımı olmaması için neler yapabileceğimizi görüştük."Taliban Türkiye açıklaması nedir?

Haberler.com - Gündem