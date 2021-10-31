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Taliban, teslim olan 65 DEAŞ mensubunu affetti

AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Taliban, teslim olan 65 DEAŞ mensubunu affetti

Taliban'ın Afganistan'ın Pakistan sınırındaki doğu Nangarhar vilayetinde teslim olan terör örgütü DEAŞ mensubu 65 kişiyi affettiği bildirildi.

Taliban'ın Afganistan'ın Pakistan sınırındaki doğu Nangarhar vilayetinde teslim olan terör örgütü Deaş mensubu 65 kişiyi affettiği bildirildi.

Nangarhar vilayetinden yetkililer, DEAŞ mensubu 65 kişinin Kot ve Batkot ilçelerinde, aşiret büyüklerinin arabuluculuğuyla istihbarat birimlerine teslim olduğunu açıkladı.

Yetkililer, pişmanlıklarını dile getiren örgüt üyelerinin affedildiği, bu kişilerin tekrar silaha başvurmaları durumunda en ağır şekilde cezalandırılacağı bilgisini paylaştı.

DEAŞ yanlısı militanların Nangarhar'da birden fazla saldırı gerçekleştirmesinin ardından Taliban bölgede bu gruba karşı operasyonlarını sıklaştırmıştı.

Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde saldırlar düzenleyen DEAŞ, 8 Ekim'de Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye, cuma namazı sırasında düzenlendiği bombalı saldırıda 46 kişi yaşamını yitirmiş, 143 kişi yaralanmıştı.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri
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